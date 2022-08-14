Maltepe'de kaykay şampiyonu milli sporcuya dayak
Maltepe'de antrenman yaptıkları sırada Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu Alparslan Ayhan (22) ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu (21) bir grup tarafından darbedildi. Burnu kırılan, kaşı açılan ve yüzünde morluklar oluşan Ayhan, ameliyata alındı.
Olay, çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Maltepe Sahili'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sahil alanında bulunan kaykay parkı içerisine gelen gençler, başka
bir gruptan zorla para istedi.
Kaykay parkında antrenman yapan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu
ve Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü
öğrencisi Alpaslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu, yaşanan tartışmayı sonlandırmak
istedi.
Tartışma kavgaya dönüştükten sonra Alparslan Ayhan kimliği belirsiz kişiler
tarafından derbedildi. Ayhan'ın burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar
oluştu. Yaşanan dehşet sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayhan, darp raporu aldı.
Ardından burnu kırıldığı için ameliyata alındı. Ayhan, 7 gün boyunca kontrol
altında kalacak. Baba Cengiz Ayhan ise bölgede güvenlik önlemi alınmamasından
şikayetçi.
"KAYKAYLA KENDİSİNE VURULUYOR"
Yaşananları anlatarak yetkililere seslenen Cengiz Ayhan, "İçler acısı.
Çocukların antrenman sahaları İstanbul'un birkaç bölgesinde var. Bu bölgeler
için evlerine en yakın yerlere gidiyorlar.
Oğlum sürekli Maltepe skate parkta antrenman yapardı. Antrenman yaptığı sırada
3 kişinin 13 yaşlarında bir çocuğu dövüyorlarken görüyor. Oğlumun arkadaşı ayırmak
istiyor.
Ardından 5-6 kişi daha gelip çocuklarımıza saldırıyorlar. Oğlum onları ayırmak
isterken kaykayla kendisine vuruluyor. Bu bir kaza değil, bu bir şiddet. Maltepe
skate parkın içerisinde güvenlik adı altında duran elemanların çok vasıfsız,
etkisiz olduklarını görüyoruz. O bölgenin idari amiri olan yetkililerin oraya
özel güvenlik oluşturmalarını talep ediyorum" dedi.
"AMELİYATTAN ÇIKTI, 7 GÜN BOYUNCA HASTANEDE KALACAK"
Cengiz Ayhan, "Oğlum 6 yaşından beri hayallerinin peşinden koştu. Seçmiş
olduğu bu spor dalında gelebileceği en iyi noktaya geldi. Bu işin okulunu da
okuyor. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi
Bölümü'nde okuyor.
Aynı zamanda antrenmanlarını günde 4 saat yapıyor. Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Şehir Hastanesi'nde burunda çöküntü olduğundan dolayı estetik ameliyat olması
gerektiğini söyledi. 7 gün boyunca hastanede kalacak" diye konuştu.