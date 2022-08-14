Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ağustos 2022 12:11
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız