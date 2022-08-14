Adalet Bakanlığı'ndaki kadın üst düzey yönetici sayısı arttı

Resmi Gezete'de yayımlanan atama kararnamesi ile Adalet Bakanlığındaki üst düzey yöneticilerde değişiklik yapıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet Gül, Strateji Dairesi Başkanlığına Tahir Hırslı atandı. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hakları Daire Başkanlığına Meral Gökkaya'nın da atanması ile Adalet Bakanlığındaki kadın yönetici sayısı arttı.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak'tan sonra Gökkaya bakanlıktaki ikinci kadın üst düzey yönetici olarak atanmış oldu.