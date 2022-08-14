Avcılar'da duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina tahliye edildi

Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokaktaki dörder katlı bitişik iki apartmanda sabaha karşı çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, çatırtı sesleri üzerine durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi ekipleri inceleme başlattı ve tedbir amacıyla iki binayı da tahliye ederek mühürledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çatlaklar oluşan iki binanın kolonundaki sıvaların da döküldüğü görüldü.

Çevre sakinlerinden Celal Taşkın, komşuların sesleri üzerine sabaha karşı uyandığını ve çatlaklar üzerine binaların boşaltıldığını anlattı.

Başka bir görgü tanığı Hakkı Cebecioğlu ise mahallede birçok binanın aynı durumda olduğunu söyledi.