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Yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden alanı atölye ve laboratuvar olanların, yarıyıl ve yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında haftada kaç saate kadar ders görevi alabileceklerine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Ağustos 2022 14:00
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Yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesinde, yöneticilere yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebileceği, Kararın 15'inci maddesinde ise işletmelerde meslek eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında haftada yararlanabilecekleri azami ek ders görevi sayısı belirlenmiştir. Bu belirlemede, faaliyetin ders yılı içinde veya yarıyıl ve yaz tatilinde yapılması yönüyle herhangi bir kısıtlama da getirilmemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 08.08.2022 tarih ve 54844604 sayılı görüş yazısında;

"Kararın 8'inci maddesinde belirtilen sınırın da aşılmaması şartıyla, anılan Kararın 15'inci maddesinde belirlenen sınırlılıkta ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Öte yandan yalnızca yaz tatillerinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevli yönetici ve öğretmenlere, 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün 32'nci maddesi uyarınca ek ders görevi verilebilecektir.

Bu konumda olan yöneticilerin, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı yararlandırıldıkları ek ders ücretinden bağımsız olarak haftada kaç saate kadar görev alabilecekleri hakkında gerekli açıklama da bir örneği daha önce Valiliğinize gönderilen 27.01.2022 tarihli ve 42216732 sayılı yazının 12'nci maddesinde yapılmıştır. Ayrıca bu kapsamda verilecek ek ders görevinin, yaz tatillerinde meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitimi ile sınırlı olduğunun, işletmelerde görülen meslek eğitiminin bu kapsamda değerlendirilemeyeceğinin hatırlatılmasında da yarar görülmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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