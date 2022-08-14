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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 'Helalleşme Buluşması'na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var ve bunu inşallah yapacağız. Karşı çıkanlara rağmen birlikte yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi ve sevgiyi getireceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ağustos 2022 18:00
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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 'Helalleşme Buluşması'na katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "Helalleşme Buluşması"nda, toplantıya katılan herkesi büyük bir dikkatle dinlediğini, kimsenin kamplaşan ve kavga eden bir Türkiye istemediğini söyledi.

Herkesin, barış ve huzur içinde yaşamak istediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun yaptığı kamplaşmanın geniş kitlelerde derin yaralar açtığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, bu derin yaraların hem insanlara hem Türkiye'ye büyük zararlar verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu toplantıda helalleşme adına güzel konuşmalar yapıldı. Üç aşağı beş yukarı ben bu konuşmaları değişik illerde, değişik kişilerden dinledim. Helalleşme sıradan bir çağrı değildir. Helalleşme aynı zamanda oturup düşünmek demektir. Oturup düşüneceğiz. Niye kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Hadi kavga ettik, bari barışmasını bilelim. Eğer biz bunu yapabilirsek, bu memlekete huzur ve birlikteliği getirmiş oluruz. Kusur, evet kusurumuz var, söyledim zaten defalarca. Yanlış, evet yanlışımız var. Hata, insana mahsus bir kavramdır zaten. Hepimizin hatası olabilir. Bütün mesele aynı hatayı tekrar etmek, aynı yanlışı sürdürmemektir."

- "Helalleşmek barışmak demektir"

Kılıçdaroğlu, helalleşme yapıldığında sorununun büyük ölçüde çözülmüş olacağının altını çizerek, "Helalleşmek aynı zamanda barışmaktır, ayrıştığımız kişiyle barışmak, oturup konuşmak, aynı sofraya oturmak, aynı yemeğe kaşık sallamak demektir. Sofraya otururken dua etmek demektir. Helalleşme budur. Helalleşme geçmişteki yaraları sarmak demektir. Yaralar var, siyasiler onu kaşıyor, nasıl kanatırız diye. O yaraların kapanması, geleceğe bakmamız lazım. Geçmişteki acılardan ders çıkarıp, aynı acıların gelecekte yaşanmaması demektir helalleşme. Biz bunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Helalleşme olmadığı zaman dirlik, beraberlik ve birlikteliğin sağlanamayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, bunu yapmaları gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, helalleşme buluşmasının büyük bir önem taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk siyaset tarihi açısından da büyük bir önemi var bu buluşmanın. Artık beraber olmalıyız, birlik olmalıyız. Farklı düşünebilir miyiz? Elbette farklı düşüneceğiz. Farklılıklar elbette olabilir ama bunlar kavga nedeni olmamalı. Niye kavga ediyoruz? Bunları aşmasını bilmeliyiz. 21. yüzyılda artık siyaset kurumu bunları aşmak zorunda ve biz bunları aşacağız. Erdemli bir hareket bugün buraya gelişiniz, düşüncelerinizi açıkça ifade edişiniz. Yeri geldiğinde bize yönelik eleştirileri de yapmanız erdemli bir hareket. 'Gelecek kaygısı duymayalım' hareketidir bu hareket aynı zamanda. Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir."

- "Siyasetin de samimi zeminde yürümesini istiyorum"

Kılıçdaroğlu, kendisinin samimi bir insan olduğunu, içinde ne varsa dışına da onu yansıttığını dile getirerek, siyasetin de samimi zeminde yürümesini istediğini kaydetti.

Böyle olmadığı takdirde memleketin huzura kavuşamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bunu birlikte yapmak zorundayız. Aynı amacı güdüyorsak, birlikte yaşamayı, her evde huzurun, bereketin olmasını, sokak ve caddelerde, kadın, erkek, yaşlı, genç beraber gezmeyi istiyorsak." dedi.

Kılıçdaroğlu, "günümüzde insanların birbirine çok yabancılaştığını ve neredeyse hiç selamlaşmadığını" ifade ederek, "Dış görünüşümüzü esas aldık ve birbirimize o esastan bakıyoruz. O esastan, ön yargılarımızın esiri olarak gidiyoruz. Artık önyargılarımızdan da kurtulmak zorundayız. Bu aynı zamanda bir vatanseverliktir. Vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı, insanımızı seviyoruz. Peki bu kavga ne o zaman? Helalleşme aynı zamanda sevgiyi büyütmektir. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği büyütmek zorundayız, kucaklaşmalıyız." şeklinde konuştu.

- "Helalleşme bir oy isteme değildir"

KAPAT [X]

Kılıçdaroğlu, helalleşmenin aynı zamanda ortaklaşmayı büyütmek olduğunu aktararak, bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Helalleşmenin bir oy isteme olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp, gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır. Yetmedi mi çektiğimiz acılar, yaptığımız kavgalar? Bir dönem sağ-sol birbirini öldürdü, bir dönem başkaları birbirini öldürdü. Pırlanta gibi evlatlarımızı kaybettik. Eğer düşüncesinden ötürü insanlar hapse atılıyorsa bu doğru değildir. Benim gibi düşünmek zorunda değil insanlar. Ancak insanları düşüncelerinden ötürü hapse atamazsınız."

Gönlünü helalleşmek isteyenlere açtığının bilinmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Yüreğimi sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Hakkım sizlere helal olsun. Bu konuda en ufak bir kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene, söylediğime inanmayana da saygı duymak zorundayım. Ama bilmenizi isterim, bizim helalleşmeye ihtiyacımız var ve biz bunu inşallah yapacağız. Birlikte yapacağız, karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi, sevgiyi getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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