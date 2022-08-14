Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Sinop'ta toprağa verildi
Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Soner Karadeniz, memleketi Sinop'ta defnedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ağustos 2022 22:04
Türkeli ilçesi Yeşiloba köyünde düzenlenen askeri törene, Karadeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Abdullah Şahin, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Askerlerin omzunda köy cami avlusuna getirilen Karadeniz'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Reyfez Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Karadeniz'in Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 2'inci Hudut taburunda görevli olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız