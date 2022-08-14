Antalya'da itfaiye ekibinin seferber olduğu kedi, 4. kattan atladı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evin 4. katında mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarılırken atladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ağustos 2022 23:00
Yeni Mahalle 2452 Sokak'ta bir evin 4. katındaki panjura düşen kedi mahsur kaldı.
Kedinin bulunduğu bölgeye ulaşamayan çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Bu sırada itfaiye erinin elinden kaçan kedi, 4. kattan atladı.
Kedi bölgeden kaçarak uzaklaştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız