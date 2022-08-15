8 ilde yeni cemevi açılacak... İşte o iller

O iller, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Elazığ, Erzurum ve Ankara olarak belirlendi.

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre;

Erdoğan'ın müjdesini verdiği cemevlerinin hangi illerde açılacağı belli oldu. Bu kapsamda Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin temeli atılacak. Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak. Böylece bu yıl 8 ilde yeni cemevi açılacak. "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma kapsamında 58 ildeki 1.586 cemevi ziyaret edildi. Kapılar çalınarak, sorunlar dinlendi, talepler toplandı.

Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçları başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi. Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen köylerin su sorunlarının giderilmesi ve yeni yol yapılması talepleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Toplanan 8 bin 740 talepten bugüne kadar 58 ilde 5 bin 600'ü yerine getirildi, diğer talepler için de çalışmalar devam ediyor. Cemevlerinin binanın yanı sıra 3 bin 40 tefrişat, 2 bin 770 bakım ve onarım, 99 kütüphane ve kitap, 365 morg, aşevi ve misafirhane, 630 elektrik, su, tahsis, imar gibi diğer talepleri de büyük oranda karşılandı.