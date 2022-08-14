Doğal Kozmetiğin yerli markası Agarta Bitkisel Kozmetik

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Sektörde ihtiyaç duyulan doğal kozmetik ürünlerini yerli sermaye ile üretmek için ilk olarak 2013 senesinde yola çıkan Agarta tarafından Ankara'da temelleri atılan kozmetik fabrikası bugün tam kapasite ve son teknolojik cihazlarla üretimini sürdürmektedir. Agarta Kozmetik tarafından üretilen doğal kozmetik ürünleri en son kalite testlerinden geçirilmekte ve tüm test aşamaları tamamlandıktan sonra satışa sunulmaktadır.

Vegan Sertifikası aldığı ve Gluten içermediği için Agarta Kozmetik ürünlerini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Dermatolojik testlerden tam not almayı başaran ve yerli sermaye ile üretilen üst düzey kaliteli doğal ürünler Agarta markası altında hem kendisi hem de sevdikleri için en kalitelisini arayan kişilere yönelik olarak satışa sunulmaktadır. Yerli sermaye ile üretilmesinin yanı sıra Agarta Kozmetik markası altında üretilen ürünlerin formülasyonu bitkisel kökenli olması sebebi ile birçok doğal ham maddeyi iç pazardan temin ederek kozmetik sektörünün millileşmesine destek vermektedir. 20'den fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine değer katmaktadır.

Agarta'yı Farklı Yapan Nedir?

Kozmetik sektöründe birçok hammadde kullanılır. Agarta ürün içeriklerinde birçok doğal yağ barındırır ve saf halde kullanır. Saf halde kullanılan bu yağlar sayesinde cilt ve hücreler beslenir. Bu beslenme sonucunda cilt sağlıklı bir görünüm kazanır. Bu yağları birçok üretici kullanır ancak burada önemli olan yağın saf halde kullanılması ve kalitesinin yüksek olmasıdır. Agarta'yı farklı kılan kısım kullanılan içeriklerin yüksek kalitede bitki özlü ve doğal olmasıdır.

Bitkisel Ürünler Neden Tercih Edilmelidir?

İnsan vücudu farklı şekillerde beslenir. Bunlardan birisi ağız yolu ile beslenme diğeri ise deri üzerinden emilim ile beslenmedir. Bitkisel kozmetiğin insan sağlığı için önemi burada ortaya çıkar. Çünkü deri üzerinden emilimi gerçekleşen bir maddenin geri atılma oranı çok düşüktür. Bu yüzden kullanılacak kozmetik ürününün kalitesi, doğal ve bitkisel olması uzun süreli kullanımda cilt sağlığını korumada oldukça önemlidir. Bu bilinç ile kozmetik sektörüne giriş yapan Agarta, kurulduğu günden itibaren bitkisel ve doğal ürünler ile kullanıcıyı buluşturmayı kendisine misyon edinmiştir.

Agarta Kozmetik Ürünleri Artık Fenerium Mağazalarında

Doğal kozmetik tutkunlarının ilk tercihlerinden biri olmayı başaran Agarta Bitkisel Kozmetik ürünleri Fenerium mağazalarında da satışa sunulacak. Fenerium mağazalarından Agarta tarafından hazırlanan doğal kozmetik ürünlerini alan kişiler hem gönül rahatlığı ile kozmetik alışveriş yapacaklar hem de takımlarını desteklemiş olacaklar.

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