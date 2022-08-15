İki otoyol ihalesine öteleme

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 15 Haziran'da yayımlanan ilanlarla 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde yapılacağı duyurulan Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyol projelerinde ihale tarihleri ötelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ilana göre, her iki otoyolun yap-işlet-devret (YİD) modeli yapılmasına ilişkin ilanda 24 ve 25 Ağustos olarak duyurulan ihale tarihleri; Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol Projesi için 5 Ekim'e, Antalya-Alanya Otoyol Projesi için ise 6 Ekim'e ertelendi.