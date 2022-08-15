Ülke genelinde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki uygulamada 11 bin 589 ekip ve 46 bin 117 personel görev aldı, 172 dedektör köpek kullanıldı. Uygulama, 17 bin 415 noktada eş zamanlı yapıldı.

Uygulamada 906 aranan kişi yakalandı, 30 kişi gözaltına alındı. 176 kişiye idari ve 93 kişiye adli olmak üzere toplam 269 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

204 bin 627 araç kontrol edildi, 4 bin 227 araca idari para cezası uygulandı. 603 araç trafikten men edilirken 52 aranan araç yakalandı.

36 işyerine idari, 1 işyerine adli olmak üzere toplam 37 işyerine işlem yapıldı.

Uygulamada 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet av tüfeği, 200 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 21 adet kesici/delici alet, 84 adet kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca şarjörü muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2.632 paket kaçak sigara ele geçirildi.