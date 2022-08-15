TOKİ 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satacak

- Alıcılar iş yerlerine, yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta 204 iş yeri, açık artırma yöntemiyle 1 Eylül Perşembe saat 10.30'da açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Alıcılar, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerini yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle, Trabzon'daki iş yerlerini ise yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle alabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvuru ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Satışla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden, "444 86 54" ve "0 212 608 15 00" numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.