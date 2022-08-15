Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ağustos 2022 11:54
Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
METRODA ARIZA
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Cibali-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız