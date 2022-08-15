Kiraladığı araç başına bela oldu! Binlerce liralık senet imzaladı

Firma sahiplerinin araçtaki hasarı ödetmek için kendisine 34 bin liralık senedi zorla imzalattıklarını iddia etti. Aynı kişiler tarafından tuzağa düşürülerek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını ileri süren Yılmaz, saldırganların serbest bırakılmasıyla ikinci şoku yaşadığını söyledi.

Ankara'da cep telefonu telefon alım satım işi yapan Umut Yılmaz (29), geçtiğimiz ay bir araç kiralama firmasından 2017 model bir otomobil kiraladı. Otomobili kullandıktan 2 saat sonra motor arızasıyla karşılaşan Yılmaz, aracı kiraladığı firmaya iade ederek aynı yerden başka bir araç kiraladı. O günden sonra hayatı kabusa dönen Yılmaz, araçtaki 28 bin 500 liralık hasar ile kullanılmamasından dolayı oluşan 5 bin 500 liralık ücretin firma tarafından kendisinden istediğini iddia etti. Araç kiralama firması sahibi Fatih Y.' ve beraberindekiler tarafından zorla senet imzaladığını belirten Yılmaz, aynı kişiler tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklandığını ileri sürdü. Sırtında, bacağında, karnında ve kolalarında derin bıçak yaraları oluşan Yılmaz, saldırganların serbest bırakılmasıyla başka bir şok yaşadı. Günlük yaşamını sürdürmekte çok fazla zorlandığını ifade eden genç adam, kendisinin ve ailesinin hala tehdit edildiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Umut Yılmaz, olayın azmettiricisinin ise Fatih Y.'nin abisi olan İlker Y. olduğunu ileri sürdü.

"BENİ ZORLA ARABAYA BİNDİRME ÇALIŞTILAR"

Yediği yumruk ve tekmelerle neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Umut Yılmaz, "Bir firmadan araç kiraladım. Araç iki saat sonra arıza yaptı. Durumu firma sahiplerine anlattım. Onlar da gelip arabayı aldılar ve bana başka bir araba verdiler. Bir hafta sonra yine beni aradılar. 'Arabanın motoru bozuldu. 28 bin 500 liralık borcun var' dediler. '5 bin 500 lirada başka bir zarar var. Onu da sen ödeyeceksin' dediler. Ben de yüz yüze konuşmayı teklif ettim. Geldiklerinde beni ailemle tehdit ettiler ve zorla senet imzalattılar. Senet imzaladıktan bir hafta sonra diğer aldığım aracın teslim günü gelmişti. Bir gün önce arayıp bana, 'Arabayı ver. Senedini sana geri vereceğiz. Borcunu da paran oldukça ödersin' dediler. Ben de onlara inanarak Keçiören'e gittim. Konuştuğum sırada içlerinden birisi boynuma muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Bir de kafa darbesi yiyince aracın arka koltuğuna düştüm. Beni zorla arabaya bindirme çalıştılar" dedi.