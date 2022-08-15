İmamoğlu saat verdi: Araçlarınızla dışarı çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanakla ilgili açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, "Öğleden sonra saat 14.00-15.00'e kadar devam edecek. Mecbur kalmadıkça araçlarınızla dışarı çıkmayın" dedi. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Boğaz hattında oldukça yağış var. İstanbul'da genel anlamda bugüne kadar hep sıkıntı yarattığını gördüğümüz meydanlarımızda sıkıntı yaşanmadı.

- Eminönü'nden Üsküdar'a, Maltepe'den Pendik'e, diğer bölgelerimize varıncaya kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Yollardaki birikintileri giderdik. Şu anda İstanbul genelinde akışkanlık olabildiğince makul seviyede.

- Şu ana kadar bir yaralanma, kaza vs. ihbar almadık. Mikro ölçekli su baskınlarıyla ilgili 153'e ulaşan ve telafi edilemez noktada olan bir durum yaşamadık. Gelen ihbarları takip ediyoruz.