Turkcell ve YouTube iş birliğine gitti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Turkcell, dünyanın önde gelen çevrim içi video paylaşım platformlarından YouTube'la güçlerini birleştirdi.

Anlaşma kapsamında, Turkcell'liler, YouTube Premium'u 2 ay, Turkcell'in ayrıcalıklı dünyası Platinum müşterileri ise 3 ay boyunca ücretsiz kullanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, Platinum, GNÇ, Bizce, Paycell ve Turkcell uygulamalarından kendilerine özel sunulan teklifleri takip etmeleri yeterli olacak.

15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyadan 26 milyon müşteri faydalanabilecek.

- "Uygulamalardaki özel teklifleri takip etmek yeterli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Segment Pazarlaması Direktörü Gökhan Aksu, şunları kaydetti:

"YouTube videolarını reklamsız olarak izleme, videoları arka planda istedikleri gibi oynatma ve sınırsız indirme avantajları sunan YouTube Premium müşterilerimiz arasında çok popüler. Turkcell olarak müşteri içgörülerine hitap eden bu gibi çözümlerle yaptığımız iş birliklerinin müşterilerimizi çok mutlu edeceğini düşünüyoruz. Müşterilerimizin bu ayrıcalıktan yararlanması için Platinum, GNÇ, Bizce, Paycell ve Turkcell uygulamalarından kendilerine özel sunulan teklifleri takip etmeleri yeterli."

YouTube Premium iş birliklerinden sorumlu Bölge Müdürü Vincent de Lorca, "Türkiye gibi genç, dinamik ve bizim için çok büyük öneme sahip pazardaki faaliyetlerimizi sürdürürken, Turkcell gibi güçlü bir ortakla iş birliği yaparak sunduğumuz hizmeti geniş kitlelere ulaştırmak bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

- Turkcell'lilere kesintisiz müzik keyfi

Verilen bilgiye göre, kampanyadan halihazırda YouTube Premium veya YouTube Music Premium abonesi olmayan, daha önce YouTube Music Premium, YouTube Premium veya Google Play Müzik abonesi olmayan ve bu uygulamaların herhangi bir promosyonundan faydalanmamış Turkcell müşterileri yararlanabiliyor.

Ücretsiz Premium paket ile kullanıcılar, uygulamayı YouTube Kids ve YouTube Music Premium da dahil olmak üzere tüm cihazlarından reklamsız şekilde kullanabiliyor, daha sonra izlemek istedikleri videoları kaydederek mobil verilerinin sınırlı olduğu ve internet bağlantısı olmayan anlarda izleyebiliyor.

YouTube Premium, arka planda ve ekran kapalıyken de kesintiye uğramadan devam ediyor.