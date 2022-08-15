Beykoz'da istinat duvarı çöktü: Bir kişi göçük altında
İstanbul Beykoz'da kuvvetli sağanak yağışın ardından restoranın istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Ağustos 2022 14:05
İstanbul'un Beykoz ilçesi Körfez Caddesi'nde yağmur nedeniyle saat 11.00 sıralarında restoranın istinat duvarı çöktü.
Restoranda çalıştığı öğrenilen bir kişi, göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi.
Göçük altında kalan çalışanı kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız