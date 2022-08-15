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İstanbul'da iki sürücünün kim daha inat yarışması pes dedirtti

İSTANBUL'u sağanak vururken bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Yolun tek şeride düşmesi üzerine karşı karşıya gelen otomobil ile İETT aracının sürücüleri birbirine yol vermek istemedi. Yol vermeme inadı 15 dakika boyunca sürdü..

Eklenme : 15 Ağustos 2022 15:35
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İstanbul'da iki sürücünün kim daha inat yarışması pes dedirtti

Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde 34 TN 2020 plakalı Beykoz-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolda trafik tek şeride düştü.

Yol Yardım Aracı tarafından yolun sağ şeridinde otobüsteki arızanın giderilmesiyle uğraşıldığı sırada, 34 DAK 69 plakalı otomobil ile Üsküdar-Sultanmurat seferini yapan 34 TN 2548 plakalı İETT otobüsü karşı karşıya geldi.

Geri gitmek zor geldi

Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemedi. Bunun üzerine sürücüler arasında başlayan tartışmaya bir süre sonra yolcular da karıştı.

Otobüs ile otomobilin sürücülerine tepki gösteren vatandaşlar, yolun trafiğe açılmasını istedi ve polise ihbarda bulundu.

15 dakika sonra biri inadı bıraktı

Her iki sürücünün yaklaşık 15 dakika boyunca birbirine yol vermek istememesi üzerine bölgede Beylerbeyi'nden Çengelköy ve Nakkaştepe istikametlerine kadar her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Tepkilerin ardından İETT otobüsü sürücüsünün geri gidip yol vermesi üzerine trafik normale döndü.

"Ben yolumdayım"

Otomobil sürücüsü, ikaz etmesine rağmen İETT otobüsünün yola çıktığını iddia etti. Sürücü, "Ben normal yolumdayım, her şeyiyle düzgün yolumdayım. Polis çağırdı, gelsin polis, kim hatalı görsün burada. Bir de bana hareket yapıyor." dedi.

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