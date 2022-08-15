Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 15:50
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PKK/PYD mensubu olduğunu tespit ettikleri teröristi, sınırda yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgusu için Ceylanpınar Jandarma Komutanlığına götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız