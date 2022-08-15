İstanbul'da sağanak nedeniyle sokak ve işyerlerinde su baskınları oluştu

İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı sokak ve işyerlerinde su baskınları oluştu. Yenikapı alt geçidinde de su birikintisi meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla ilgili ilçe belediyeleriyle koordineli çalıştıklarını kaydetti.

İBB'den yapılan açıklamada İmamoğlu'nun Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) yağışla ilgili açıklamalarına yer verildi.

Yağış süresince ilçe belediyeleriyle de koordineli çalıştıklarını aktaran İmamoğlu, "Bu kadar yoğun yağışa rağmen, gerçekten çok az sorunla süreci atlattığımızı, yönettiğimizi ifade edebilirim. Şu anda yoğun bir biçimde sahadayız. Bölge bölge bazı anlık su birikintileri yollarda oluştu. Ama bir bölgeye müdahalemiz, en fazla 10 dakika, 15 dakikayı bulmadı ve yollardaki bu birikintileri giderdik. Şu anda akışkanlık, olabildiğince makul seviyede İstanbul genelinde." ifadelerini kullandı.

İstanbullulara mecbur kalmadıkça araçlarıyla seyahat etmemeleri ve dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunan İmamoğlu, meydanlarda ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hatta hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı. Eminönü'nden Üsküdar'a, Maltepe'den Pendik'e diğer bölgelerimize varıncaya kadar benzer sorunun yaşanmadığını net olarak ifade edebilirim. Çekmeköy'de 90-100 kilogram metrekareye, Sarıyer-Maslak civarında 80 kilogram metrekareye yağışla karşı karşıya kaldık. İstanbul'un genelinde, 45-50 kilogramla 100 kilogram arasında bir yağışı muhtelif bölgelerinde yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde Sarıyer, Beykoz, Çatalca üzerinden bir geçiş yaptı. Daha sonra Marmara Bölgesi'nden gelen yağışla birlikte, Anadolu Yakası'nda yoğun bir etki yarattı."

AKOM'daki ekrandan görüntüleri izlediklerini belirten İmamoğlu, Baltalimanı'nda dere bölgesinde bazı sıkışıklıkların söz konusu olduğunu ancak su birikintileriyle ilgili sorunların atlatıldığını bildirdi.