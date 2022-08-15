Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti

Ankara'daki şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 2'si stajyer mühendis biri stajyer mimar 3 kişiden 21 yaşındaki Taha Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentteki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında Yenimahalle'deki bir inşaatta yaşanan kolon devrilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Saat 16.30 sıralarında Hipodrom Caddesi'nde bulunan inşaatta, beton kalıplarının devrilmesi sonucu 3 kişi kalıpların altında kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri, yaralılar 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk ve aynı yaştaki stajyer mimar Ege Kıratlı'yı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 22 yaşındaki stajyer mühendis Emre Çetin'i ise İbni Sina Hastanesi'ne kaldırdı.

Taha Öztürk, tüm müdahalelere rağmen tedavisinin devam ettiği sırada hastanede hayatını kaybetti.

Bilinçleri yarı açık diğer iki stajyerin tedavileri ise hastanede sürüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başkentte aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak sonucu bazı alt geçit ve yollar ile bina ve iş yerlerinin girişinde su baskınları meydana geldi.

Şiddetli yağmurun yanı sıra kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı caddelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Mazgalların tıkanmasıyla birçok yol su altında kaldı.

Bazı alt geçitlerdeki su baskını nedeniyle mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan mazgalları açmak için büyük çaba harcadı.

Fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları zarar görürken, bazı bina ve iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi.

Bu arada, Altındağ Örnek Mahallesi İçli Sokak'taki bir caminin minaresi şiddetli fırtına sırasında yıkıldı.