Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye konusunda dikkat çekici bir açıklama yaptı. Türkiye ile Esad rejimi arasında siyasi diyalog kurulmasının ciddiyetle ele alınmaya değer olduğunu söyleyen Bahçeli, "2023'e kadar her alanda ve her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz ve umudumuzdur" dedi.
Konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir yazılı açıklama geldi.
Bahçeli "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" dedi.
Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, 2023'e kadar tüm komşularla normalleşme atmosferinin hakim olmasının arzu ve umutları olduğunu söyledi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız