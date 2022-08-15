2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme istatistiklerine göre, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına 1 milyon 5 bin 490 aday yerleşti, 12 bin 587 kontenjan boş kaldı.

ÖSYM'nin 2022-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 911 bin 511 adayın 2 milyon 138 bin 50'si tercih yapma hakkını elde etti.

Bu hakkı kazanan adaylardan 850 bin 631'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 154 bin 859'u ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşmeye hak kazandı.

Böylece lisans ve ön lisans programlarının tümüne yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 1 milyon 5 bin 490 oldu.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 880, ön lisans programlarında ise 707 olmak üzere toplam 12 bin 587 kontenjan boş kaldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 3 bin 230, ön lisans programlarında 776 olmak üzere 4 bin 6 kontenjan boş kaldı.

- Öğrenim durumuna göre yerleşen aday sayıları

Öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, YKS'de son sınıf düzeyinde tercih yapan 519 bin 123 adaydan 292 bin 499'u bir yükseköğretim programına yerleşti.

Bu adayların 161 bin 662'si lisans, 116 bin 14'ü ön lisans, 14 bin 823'ü AÖF programlarında öğrenim görme hakkı kazandı.

Önceki yıllarda bir programa yerleşememiş ve bu yıl tercih hakkı kazanan 1 milyon 168 bin 181 adaydan 490 bin 981'i bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşti.

Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 102 bin 481 adayın 27 bin 838'i lisans, 44 bin 701'i ön lisans, 29 bin 942'si AÖF programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.

Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir yükseköğretim programını kazanan 97 bin 869 adayın 31 bin 728'i lisans, 33 bin 851'i ön lisans, 32 bin 290'ı AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl tercih hakkı elde eden 58 bin 284 adayın da 3 bin 513'ü lisans, 6 bin 728'i ön lisans, 11 bin 419'u AÖF programlarını kazandı.

- Okul türlerine göre yerleşen aday sayıları

Okul türlerine bakıldığında yerleştirme puanı hesaplanan düz lise öğrencisi 689 bin 206 adayın 148 bin 467'si, Anadolu lisesi öğrencisi 763 bin 457 adayın 330 bin 585'i herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirildi.

Fen liselerinden 55 bin 476 adayın 30 bin 449'u, özel fen liselerinden 26 bin 752 adayın 15 bin 456'sı bir öğretim programına yerleşmeye hak kazandı.

Yabancı dil ağırlıklı liselerde 6 bin 740 adaydan 3 bin 17, özel liselerdeki 36 bin 479 adaydan 13 bin 400'ü ve yabancı dilde eğitim veren özel liselerden 203 bin 987 adaydan 102 bin 575'i lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

- İmam hatiplerde tercih yapan her 2 öğrenciden biri programlara yerleşti

İmam hatip liselerinden 271 bin 703 öğrencinin puanı hesaplandı, bu öğrencilerden 206 bin 729'u tercih yaptı.

Bu adayların yarısından fazlasına denk gelen 105 bin 435'i bir öğretim programına yerleşme hakkı kazandı.

Ticaret meslek, teknik, endüstri meslek, kız, sağlık, otelcilik ve turizm ile diğer meslek liselerinden 805 bin 552 öğrencinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu öğrencilerden 635 bin 367'si tercih yaptı, 239 bin 708'i lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.