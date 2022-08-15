Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Lara bölgesinde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 19:44
Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesette inceleme yaptı.
Üzerinde kıyafetleri bulunan, 30-35 yaşlarında olduğu değerlendiren erkeğe ait ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız