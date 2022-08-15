Tüpraş, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 136 milyar TL ciroya ulaştı

Tüpraş, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 100'lük kapasite kullanımıyla 7,1 milyon ton üretim ve 7,3 milyon ton satış gerçekleştirerek 136 milyar TL ciroya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 1 GW'lık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşmayı hedefleyen Tüpraş, bu alanda adımlarını hızlandırıyor.

Tüpraş 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde yüzde 100'lük kapasite kullanımıyla 7,1 milyon ton üretim ve 7,3 milyon ton satış gerçekleştirerek 136 milyar TL ciroya ulaştı.

Modernizasyon, enerji verimliliği ve dönüşüme yönelik yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Tüpraş, ikinci çeyrekte yüzde 37'si sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere, toplam 643 milyon TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Ham petrol ve akaryakıt ürünleri arzındaki azalış petrol piyasası dinamiklerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

2022 yılının ikinci çeyreğinde, Rusya'ya uygulanan yaptırım paketlerinin sıkılaştırılması, üretici ülkelerdeki arz sorunlarının devam etmesi ve sağlıklı akaryakıt talebi Brent ham petrol fiyatının 100 $/v seviyelerinin üstünde seyretmesine neden oldu.

İkinci çeyrekte pandemi sonrası artan talebi karşılamak üzere Tüpraş'ın kapasite kullanım oranı yüzde 100'e ulaştı.

Küresel volatilitenin arttığı bu dönemde disiplinli ve etkin finansman politikaları Tüpraş'ın güçlü bilanço yönetimini desteklemeye devam etti.

Aynı dönemde benzer talep ve enerji üretimine yönelik yapılan yatırımların azalmasının bir sonucu olarak, enerji maliyetleri de tarihi yüksek seviyelere tırmandı.

Diğer yandan Tüpraş, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde UOP Ecofining teknolojisinin kullanımı için dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans anlaşması imzaladı.

Kurulması planlanan tesiste, bu teknoloji kullanılarak stratejik dönüşüm planının parçası olan biyoyakıt iş alanına yönelik adımların sürdürülmesi hedefleniyor.

Entek Elektrik'in hisselerinin Aygaz ve Koç Holding'den kısmi bölünme yoluyla devralınmasına ilişkin Nisan ayında başlatılan süreçte SPK onayı alındı.

İşlem, ilgili şirketlerin 25 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ortakların onayına sunulacak.

Entek'in sahip olduğu mevcut kurulu yenilenebilir elektrik kapasitesi ve büyüme planlarının Tüpraş'ın stratejik hedefleriyle uyumu sayesinde sıfır karbon elektrik alanında atılan adımlar hızlanmış olacak.

Stratejik dönüşüm planı doğrultusunda sıfır karbon elektrik alanındaki yatırımlarına da hız veren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi'nde 12,6 MW Güneş Enerjisi Santrali kurulumuna da başlamış bulunuyor.

Tüpraş, Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz karşılama görevini yerine getirirken, bugün olduğu gibi gelecekte de Türkiye'nin enerji sektöründe liderliği hedefliyor.

Şirket, her koşul altında ve her alanda olduğu gibi dönüşüm yolculuğu boyunca da tüm faaliyetlerini emniyetli işletme anlayışıyla yerine getirerek yetkin insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle tüm paydaşları ve Türkiye için katma değer oluşturmaya devam edecek.