Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

Kocahasanlı Halk Plajı'nda yüzen vatandaşlar, bir kişinin suda hareketsiz durduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçirdiği belirlenen 47 yaşındaki Celal A, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların bir süre sonra ikinci boğulma ihbarında bulunmasıyla ekipler tekrar bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, kayalıklar arasında hareketsiz yatan kişiyi denizden çıkardı. Yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin, 43 yaşındaki Özgür G. olduğunu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından savcılık talimatıyla bölgedeki bir araçta yapılan incelemede, Celal A. ve Özgür G'ye ait cep telefonları ve kıyafetler bulundu.

Konya'dan geldikleri tespit edilen Celal A. ve Özgür G'nin arkadaş olduğu öğrenildi.

Tedavisi devam eden Celal A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.