Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak

İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için 500 TL İndirim
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için 500 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanı Koca'dan 'intern doktorların ödemeleri'yle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'intern doktorların ödemeleri'yle ilgili açıklama
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
İstanbul Boğazı sağanak sonrası renk değiştirdi
İstanbul Boğazı sağanak sonrası renk değiştirdi
Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
Motorine planlanan zam iptal edildi
Motorine planlanan zam iptal edildi
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu
Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu
'Türkiye'de kast sistemine biz son verdik'
'Türkiye'de kast sistemine biz son verdik'
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Beykoz'da istinat duvarı çöktü: Bir kişi göçük altında
Beykoz'da istinat duvarı çöktü: Bir kişi göçük altında
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Üniversitelerin doluluk ve adayların tercihlerine yerleştirilme oranı açıklandı
Üniversitelerin doluluk ve adayların tercihlerine yerleştirilme oranı açıklandı
Bekçilerle ilgili son emir tüm birimlere gönderildi
Bekçilerle ilgili son emir tüm birimlere gönderildi
Türkiye'de 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok!
Türkiye'de 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok!
İstanbul'da sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor
İstanbul'da sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor
TCMB faiz kararını bu hafta açıklayacak
TCMB faiz kararını bu hafta açıklayacak
Türkiye'de işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 10,6 oldu
Türkiye'de işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 10,6 oldu
Bakan Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması
Bakan Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması
YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99'u doldu
YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99'u doldu
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirimli satışlar bugün başlıyor
Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirimli satışlar bugün başlıyor
Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli işçi alacak
Meteorolojiden 17 il için 'sarı' uyarı
Meteorolojiden 17 il için 'sarı' uyarı
Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli kadro açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli kadro açıklaması
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak

AFAD Başkanı Yunus Sezer:- "Ekim ayında uluslararası, birçok ülkenin katılacağı ortak tatbikat ve tüm Türkiye'nin aynı anda katılacağı bir tatbikatı da gerçekleştireceğiz"- "Türkiye genelinde 28 bin 474 toplanma alanı var, İstanbul özelindeki 1864 olan toplanma alanı, 5 bin 633'e çıkartıldı. Kişi başına düşen metrekare oranı da 1,12'den metrekareden 3,37 metrekareye yükseltildi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 21:29
Yazdır
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak

- Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında Türkiye genelinde ekim ayında eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacağını bildirdi.

Sezer, 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine AFAD'ın depreme yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye'nin depremsellik ve afetsellik durumunun yüksek olduğunu belirten Sezer, ülke için milat olan 17 Ağustos depreminin ardından afet yönetim sistemine ilişkin mevzuat ve yapısal değişikliklerle Türkiye'nin depreme hazırlanış sürecine girdiğini anlattı.

Sezer, Türkiye'de, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege deprem fay hatlarının bulunduğunu, Türkiye'de yılda ortama 23 bin deprem meydana geldiğini, bunların 2'sinin can ve mal kaybıyla sonuçlanan depremler olduğunu söyledi.

Afetler ve depremle mücadele kapsamında yapı sağlamlığının kentsel dönüşümlerle gerçekleştirildiğini anlatan Sezer, bugüne kadar 320 bin afet konutunun yapıldığını ve son 2 yıl içerisinde meydana gelen afetlerin ardından 60 binin üzerinde konut inşa edildiğini bildirdi.

- "Afetlere yönelik 81 ili kapsayacak çalışmalar yapıldı"

Sezer, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yanı sıra afet öncesinin planlandığı bir yapıya geçmek üzere 2019'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) ve 8 Temmuz'da Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) uygulamaya alındığına işaret ederek, planlar çerçevesinde 81 ili kapsayacak şekilde çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Yunus Sezer, "çatı belge" özelliği taşıyan TARAP'la kurum, kuruluş ve vatandaşların afet öncesi alacağı tedbirlerin tanımlandığını, Türkiye'de afetlerin yüzde 64'ünü depremlerin kapsadığını açıkladı.

TARAP kapsamında, 11 afet türünün çalışılarak 227 eylem planı ile kurumların sorumluluklarının belirlendiğini kaydeden Sezer, şu bilgileri verdi:

"Deprem ve tsunami erken uyarı sistemleri ve aktif hale getirilmesi, yapı sağlığı izleme sistemlerimizin geliştirilmesi, iş sürekliliği konuları çalışılıyor. Tehlike haritaları ve deprem tehlike haritaları ile bunların oluşturacağı riskler tanımlanıyor. TARAP kapsamında depremle ilgili kurumlara 29 hedef ve eylem tanımlandı ve sorumlulukları belirtildi." diye konuştu.

- "Türkiye'nin yüzde 96'sı deprem fay etki alanı üzerinde"

AFAD Başkanı Sezer, Türkiye'nin yüzde 96'sının deprem fay etki alanının üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl 24 bine yakın deprem meydana geldi. Bunların bazıları küçük seviyede olduğu için büyüklükleri tam hissedilmiyor. 5 ve üzerinde de en az 2 deprem meydana geliyor. Yılbaşından itibaren şu ana kadar 15 bin 600 civarında kaydedilmiş depremimiz var." ifadesini kullandı.

Türkiye genelindeki toplanma alanlarıyla ilgili e-Devlet, AFAD ve muhtarlıklar üzerinden bilgilerin paylaşıldığını anımsatan Sezer, "Türkiye genelinde 28 bin 474 toplanma alanı var. İstanbul özelindeki 1864 olan toplanma alanı, 5 bin 633'e çıkartıldı. Kişi başına düşen metrekare oranı da 1,12'den metrekareden 3,37 metrekareye yükseltildi." bilgisini verdi.

Sezer, toplanma alanlarının altyapı çalışmalarıyla ilgili yoğun çalışmalar yapıldığını ve geçici barınma alanlarının ise yüzde 80'e yakının altyapı çalışmasının tamamlandığını belirterek, olası bir deprem sonrası afet müdahale planına yönelik çalışmaların da her alanda geliştirildiğini vurguladı.

KAPAT [X]

- "Bu yıl 54 binin üzerinde tatbikat yapıldı"

Afet Eğitim Yılı kapsamında geçen yıl 56 bin kişiye bilinçlendirme eğitimi verildiğini hatırlatan Sezer, "Bu sene 'Afet Tatbikat Yılı' kapsamında şu ana kadar 54 binin üzerinde tatbikat gerçekleştirildi. Ekim ayında uluslararası birçok ülkenin katılacağı ortak tatbikat yapılacak. Ekim ayında tüm Türkiye'nin aynı anda katılacağı bir tatbikatı da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Başkan Sezer, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak "çök-kapan-tutun" tatbikatına bütün vatandaşların bulundukları yerlerden katılacağını söyledi.

Sezer, afetlere müdahale kapsamında beslenme, arama ve lojistik kapasitesini artırdıklarını ve 1580 üyenin yer aldığı akredite edilmiş 59 arama kurtarma birliğinin bulunduğunu, AFAD gönüllüsü sayısının 552 bine yükseldiğini anlattı.

Yunus Sezer, bu yıl başlatılan uygulama kapsamında tüm illerde belediyeler, özel idareler ve gönüllülerden oluşan yerel destek gönüllülerinin oluşturulacağını, bu kapsamda 53 ilde ekiplerin tamamlandığını ifade ederek, afetle mücadeleye yönelik vatandaşların AFAD Acil Mobil uygulamasını telefonlarına indirmesini istedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı
Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı
Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Bursa'da sağanak: Yollar göle döndü
Bursa'da sağanak: Yollar göle döndü
Ankara'da yarım saatte metrekareye 12 kilogram yağış düştü
Ankara'da yarım saatte metrekareye 12 kilogram yağış düştü
Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu
Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da nakil alınması gerektiği, sadece bir kurumun naklinin yeterli olmayacağını belirtti.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 15 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

8 Ağustos 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.