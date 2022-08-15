Valilikten 'Meriç Nehri'nde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına açıklama

Edirne Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında, Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı iddiası üzerine başlatılan arama-tarama çalışmasında herhangi bir göçmen grubuna rastlanmadığını bildirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve Hudut birliklerinin belirtilen noktada çalışma yaptığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanmamıştır.

Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."