Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 22:45
S.B.Ş. yönetimindeki 09 LJ 066 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Topsöğüt Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yaylacı'ya (19) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaylacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız