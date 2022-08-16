Deterjan Pazarı soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

200'E YAKIN ŞİKAYETÇİ BAŞVURDU

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı.

Soruşturma süresince 200'e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.

İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.