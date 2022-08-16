KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
ÖSYM dün yaptığı açıklamada, 2022 KPSS Ön Lisans başvuru günlerinin uzatıldığını duyurmuştu. Başvurular, bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ağustos 2022 09:25
ÖSYM, son başvuru günü 15 Ağustos olarak belirlenen 2022 KPSS Ön Lisans başvurularının 16 Ağustos gününe kadar uzatıldığını açıkladı.
Adaylar, başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız