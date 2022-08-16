Van'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Van'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan bir araç takla attı. Yaşanan kazada, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 10:01
Kaza, bugün sabah saatlerinde Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi.
Reşit Kaya yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Sürücü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız