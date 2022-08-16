Pençe Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 16 Ağustos 2022 10:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor" ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız