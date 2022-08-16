Erzurum'da tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü
Erzurum'un Pasinler ilçesinde tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 10:37
İddiaya göre, Serçeboğazı Mahallesi'nde ikamet eden Nermin D. (35), eşi Muhammer D'ye ait ruhsatsız tüfeği temizlemek isterken kendini vurdu. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Nermin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Muhammer D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız