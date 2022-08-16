Johny Depp İstanbul'a geliyor
Johnny Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser verecek.
Kaynak : Posta
Eklenme : 16 Ağustos 2022 11:01
Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak.
Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.
Grup ismini, The Who'un efsane davulcusu, rock tarihinin en önemli figürlerinden Alice Cooper'ın 70'lerde açtığı, ünlülerin müdavimi olduğu rock kulübünden alıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız