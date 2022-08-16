Drift yapan sürücü ve damada 9 bin 321 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 14 Ağustos'ta Çakmaklı yolu üzerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, otomobiliyle drift yapan sürücü E.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 9 bin 125 lira para cezası verilen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alınırken, otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Sürücü hakkında adli işlem yapılacak

Görüntüler çekildiği esnada yol üzerinde yaya olarak dolaşan damat olduğu anlaşılan S.K. hakkında da aynı kanunun "yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları" maddesinden 196 lira para cezası uygulandı.

Otomobil sürücüsü E.A, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.