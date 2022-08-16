Antalya'da kumar operasyonu: 13 kişiye 23 bin lira ceza
Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında 19 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 14:11
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Üç adreste kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, çok sayıda yazboz, iskambil kağıdı, poker pulu, okey taşı ve bir miktar paraya el koydu.
Operasyonda, 6 kişi hakkında kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 13 kişiye de 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız