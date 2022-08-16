Bakan Özer: 1-2 Eylül'de öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak

Yeni eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de başlayacağını, öğretmenlerin ise 1 Eylül'de okulda olacaklarını söyleyen Bakan Özer, bir müjde vermek istiyorum diyerek 1-2 Eylül'de öğretmenlerin idari izinli sayılacağını ve 5 Eylül'de okullara geleceğini söyledi.

Bakan Özer'in, "Öğretmenlerin Haziran mesleki eğitim çalışmaları ÖBA üzerinden yapılmıştı. Bu sene nasıl devam edecek yine online mi olacak?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Şimdi bu vesile ile , sizin kanalınız vesilesi ile duyumuş olalım. 12 Eylül'de eğitim öğretim yılı , okullarımızı açacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz normalde okula gelecekti. Perşembe Cuma 1-2 Eylül'de okullarda eğitimler başlayacaktı. Buradan tüm öğretmenlerimize müjdeyi paylaşalım. 1-2 Eylül'de öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak. Dolayısıyla 5 Eylül'de öğretmenlerimiz okula gelerek hazırlık süreçlerine dahil olacak.

ONLİNE Mİ?

Online olarak devam edecek yani? sorusuna Bakan Özer, 'Mümkün olduğu kadarıyla' cevabını verdi. /p>