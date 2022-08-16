'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut satışlarının yılın 7 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 820 bin 300 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu artış, konut satışlarının yılı 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacağına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, temmuzda konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9'luk düşüşle 93 bin 902'ye gerilediğini anımsatarak, 9 günlük bayram tatilinin bu düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

Buna karşılık ocak-temmuz döneminde konut satışlarının yıllık bazda yüzde 24,2'lik artışla 820 bin 300 adede yükseldiği aktaran Elmas, "Bu artış, satışların yılı 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, geçen yılın ilk 7 ayında 2020'ye göre düşük seyreden konut satışlarının ikinci yarıda yükselişe geçtiğini ve yılı 1 milyon 492 bin adetlik satışla kapattığını hatırlattı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kısıtlama önlemlerinin ipotekli konut satışını bir miktar gerileteceği tahmininde bulunan Elmas, bu uygulamanın en çok İstanbul'u etkileyeceğini savundu.

- "Yabancıya satışın payı temmuzda yüzde 4,2'ye geriledi"

Altan Elmas, yabancılara yapılan konut satışlarının temmuzda yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939'a gerilediğini belirterek, toplam konut satışları içinde yabancıların payının ise yüzde 4,2'ye indiğini bildirdi.

Yabancının konut edinimiyle vatandaşlık almasındaki alt sınırın 400 bin dolara çıkarılması sonrası satışlarda düşüş yaşandığını aktaran Elmas, şu açıklamalarda bulundu:

"Adetsel düşüşten çok toplam döviz girdisi daha fazla düştü. Bu durumda talebin haziran ayına çekilmesi de etkili oldu. Ancak önümüzdeki aylarda vatandaşlık için konut alım talebinin erişememe sebebiyle düşeceğini öngörüyoruz. Bu da yılın ikinci yarısında yurt dışı satış girdisinin azalması anlamına geliyor. İlerleyen aylarda tekrar toparlayacaktır ancak önümüzdeki birkaç ay azalmaya devam edeceğini öngörüyoruz."