YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu

Özvar, YÖK Beyaz Salon'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2022-YKS sonuçlarına göre KKTC üniversiteleri hariç kontenjanların yüzde 99'unun dolmasının herkesi sevindirdiğini belirtti.

2021'de KKTC üniversiteleri hariç 164 bin, bu sene ise 13 bin kontenjanın boş kaldığını ifade eden Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasıyla tercih yapabilen öğrenci sayısının arttığını söyledi.

Özvar, tercih yapan aday sayısının artmasıyla da kontenjanların daha fazla dolduğuna işaret ederek, bu yıl YKS'ye girmek için başvuran aday sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 arttığını bildirdi.

Geçen yıl 2 milyon 607 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaştığını bildiren Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasının nedenleri arasında gelecek yıllarda yükseköğretim alanına ve üniversitelere daha fazla talebin ortaya çıkabileceği ve okullaşma oranındaki artış olduğunu vurguladı.

- Yeni açılan programların kontenjanları doldu

Özvar, bu yıl 185 farklı program başlığı altında 130 üniversitede 516 yeni programın açıldığını hatırlatarak, "185 farklı bölüme ait 516 yeni programımızda 12 bin civarında kontenjana başvuru oldu. Bu başvurularda da yüksek düzeyde bir yerleşme ve tercih oldu." diye konuştu.

Yeni açılan açık deniz sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi programları kontenjanlarının yüzde 100 dolduğunu açıklayan Özvar, biyomedikal cihaz, hibrit ve elektrikli taşıtlar ve su altı teknolojileri, yapay zeka ve veri mühendisliği, bilişim güvenliği ve siber güvenlik gibi programların da doluluk oranlarının yüzde 90 ve üzerinde olduğunu kaydetti.

Özvar, programlara daha çok öğrencinin yerleşmesinin kaliteyi düşürmeyeceğini ve Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin oldukça rekabetçi olduğunun altını çizdi.

- "Öğrencilerin barınma sorunu" tartışması

Yükseköğretime ilişkin medyadaki tartışmalara yönelik değerlendirmelerde de bulunan Özvar, yerleşme sonrası öğrencilerin barınmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

Özvar, "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında bilhassa büyükşehirlerde barınma sorununun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer bakanlıkların ve YÖK'ün birlikte çalışmasıyla büyük ölçüde aşılacağına inanıyoruz." dedi.

- Vakıf üniversitelerine yönelik talepler

Özvar, vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin bazı talepleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda bir adım atacağız. Üniversite yöneticileriyle bu konuda neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Karşılıklı bir görüşme ve müzakere yapacağız. İnşallah inanıyorum ki içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dahilinde bütün üniversitelerimiz heyecanla kapılarına gelen ve üniversitelerde okumak isteyen aday öğrencilerimize gerekli kolaylığı gösterecektir. Ben de üniversitelerimizle heyecan içerisinde yükseköğretim tahsili almak isteyenlere her türlü kolaylığın sağlanması konusunda gayret edeceğim."