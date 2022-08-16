Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9620
|17,9630
|17,9630
|17,9640
|Avro
|18,3240
|18,3250
|18,2710
|18,2720
|Sterlin
|21,7160
|21,8230
|21,7110
|21,8180
|İsviçre Frangı
|19,0340
|19,1040
|18,9050
|18,9750
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9320
|17,9820
|17,9330
|17,9830
|Avro
|18,2840
|18,3440
|18,2310
|18,2910
|Sterlin
|21,6560
|21,8560
|21,6510
|21,8510