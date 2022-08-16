Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan kişiye para cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde günlük kiralık evlere yönelik denetim yaptı.

Konutunu, farklı zamanlarda 3 farklı yabancı turiste günlük kiralayan kişiye, GİYKİMBİL sistemine herhangi bir bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle 80 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimde ayrıca, günübirlik evlerle ilgili, saatlik ve günlük gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülen kiralama faaliyetlerinin GİYKİMBİL sistemine bildirilmesinin zorunlu olduğu ve buna ilişkin tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceği yönünde bilgilendirme yapıldı.