Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı
Sinop'ta, otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 19:50
Hatice Altay idaresindeki 34 ND 7443 plakalı otomobil, kent merkezi Kiraztepe mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki bir araç ile yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra iki katlı bir evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Asiye Kocadağ olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Ekrem ve Şifanur A. sağlık ekiplerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Asiye Kocadağ'nın cenazesi ise incelemenin ardından hastane morguna konuldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız