Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 20:00
Sürekli Mahallesi yakınlarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bilal Ö'nün (32) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Bilal Ö'nün cesedi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız