Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah baş başa görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 20:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız