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Mühendislikler boş kaldı

2022 YKS'de üniversitelerin yüzde 99'u doldu. Öte yandan mühendislik fakültelerinde 3 binden fazla boş kontenjan var. Boş kontenjanı olan programlar için adaylar ek yerleştirme döneminde tercih yapabilecek

Kaynak : Sabah
Eklenme : 17 Ağustos 2022 07:34
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Mühendislikler boş kaldı

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre;

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı. Baraj uygulamasının kaldırılması nedeniyle bu yıl üniversite doluluk oranlarında rekor yaşandı. KKTC üniversiteleri hariç örgün yükseköğretim programlarının yüzde 99'u doldu. Ancak 300 bin sıralama barajı koşulu olan mühendislik programlarında oldukça boş kontenjan bulunuyor. 6 bin 441 kontenjanı olan inşaat mühendisliğinin yüzde 65.6'sı doldu. Bu bölümde 4 bin 223 boş kontenjan var. Oransal olarak en fazla boşluk, harita mühendisliğinde yaşandı. 616 kontenjanı olan harita mühendisliğinin yüzde 42.5'i doldu. Genel olarak mühendisliklerde 3 binden fazla boş kontenjan var. Boş kontenjanı olan programlar için adaylar ek yerleştirme döneminde tercih yapabilecek.

MİMARLIKTA YÜZDE 25 AÇIK VAR

Peki diğer sıralama barajı olan programların devlet ve vakıf üniversitelerindeki doluluk oranları ne oldu? Hangi programda kaç boşluk var? Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile yaptığımız çalışmaya göre mimarlık da bu yıl dolmayan programlar arasında. Yüzde 75'i dolan mimarlıkta 1885 boş kontenjan var. Diğer programlarda ise tablo şöyle:

YAZILIMA YOĞUN TALEP

Geleceğin en gözde mesleklerinden biri olan yazılım mühendisliğinde diğer mühendislik fakültelerine göre istisnai bir durum söz konusu. Devlet üniversitelerindeki 1640 kontenjanın tamamı doldu. Vakıflarda ise yalnızca 16 boş kontenjan bulunuyor. KKTC üniversitelerinde ise bu sayı 128. Bilgisayar mühendisliğinde ise devlette 19, vakıfta 5, KKTC üniversitelerinde 46 boş kontenjan var.

TIPTA BOŞLUK VAKIFLARDA

50 bin başarı sıralaması koşulu olan tıp fakültelerinin devlet üniversitelerindeki kontenjanları tamamen doldu. Vakıf üniversitelerinde ise 501 boş kontenjan var. Benzer durum diş hekimliğinde de yaşandı. Diş hekimliğinde devlet üniversiteleri tamamen dolarken vakıflarda 219 boş kontenjan bulunuyor.

HUKUKTA TABLO NASIL?

125 bin başarı sıralaması koşulu olan hukuk kontenjanı bu yıl devlet üniversitesinde 278 artışla 10 bin 704 olarak belirlenmişti. Devlet üniversiteleri doldu. Vakıflarda ise 5 bin 231 olan kontenjana bu yıl 4 bin 653 öğrenci yerleşti. 578 boş kontenjan var.

ÖNLİSANSLAR DEVLETTE DOLDU

Ara eleman ihtiyacının karşılandığı, sektörün ve iş dünyasının en çok talep ettiği 2 yıllık önlisans programlarında da bu yıl bir ilk yaşandı. Vakıf ve KKTC üniversiteleri de dahil olmak üzere bu yıl 398 bin 187 önlisans kontenjanı belirlenmişti. Devlette önlisans programlarının tamamı doldu. Vakıflarda ise yalnızca 602 boş kontenjan var. KKTC'deki üniversitelerde ise bu sayı 776.

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