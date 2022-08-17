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Güney Kore: Kuzey Kore 2 seyir füzesi fırlattı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bugün erken saatlerde 2 seyir füzesi fırlattığını duyurdu.

Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Ağustos 2022 08:55
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Güney Kore: Kuzey Kore 2 seyir füzesi fırlattı

Bakanlık yetkilisi, Kuzey Kore'nin, Güney Pyongyan'daki Onchon'dan Batı Denizi'ne iki seyir füzesi fırlattığını açıkladı.

AFP'ye konuşan yetkili, füzelere ilişkin, "ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri, uçuş mesafesi gibi ayrıntılı özellikleri analiz ediyor." ifadesini kullandı.

ABD ve Güney Kore, genişletilmiş askeri tatbikatlara başlayacak

Söz konusu füze atışları, Pyongyang'ın haftalar sonraki ilk silah testi olarak kayıtlara geçti.

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