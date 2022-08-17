Güney Kore: Kuzey Kore 2 seyir füzesi fırlattı
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bugün erken saatlerde 2 seyir füzesi fırlattığını duyurdu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Ağustos 2022 08:55
Bakanlık yetkilisi, Kuzey Kore'nin, Güney Pyongyan'daki Onchon'dan Batı Denizi'ne iki seyir füzesi fırlattığını açıkladı.
AFP'ye konuşan yetkili, füzelere ilişkin, "ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri, uçuş mesafesi gibi ayrıntılı özellikleri analiz ediyor." ifadesini kullandı.
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Söz konusu füze atışları, Pyongyang'ın haftalar sonraki ilk silah testi olarak kayıtlara geçti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız