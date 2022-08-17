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Stokçulara bir ay süre: Bakanlık sahada denetime çıkıyor

Ticaret Bakanlığı'nın otomotivde stokçuluğu bitirmek için hazırladığı düzenleme dün yürürlüğe girdi. Sıfır araçlar, artık ilk tescilin üzerinden 6 ay süre geçmeden ve 6 bin kilometre yol yapmadan satılamayacak. Galericilere ve araç kiralama şirketlerine stoklarındaki araçları ellerinden çıkarmaları içinse 15 Eylül'e kadar süre verildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 17 Ağustos 2022 09:15
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Stokçulara bir ay süre: Bakanlık sahada denetime çıkıyor

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

FİYAT ŞİŞİRENLERE SON FIRSAT TANINDI

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar adına düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak. Bu da stokçuluk yapan galerici veya kiralama şirketleri için elindeki sıfır araçları kilometre ve zaman sınırı olmaksızın piyasaya sürebilmesi için son fırsat olarak yorumlanıyor. Öte yandan düzenlemenin sadece şirketlere uygulanabilmesi, şahısların kapsam içerisinde olmaması yasal düzenlemeden kaçılabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

BİREYSEL SATIŞLAR GÖZLEM ALTINDA

Bakanlık, yapılacak satışların takip edilerek üçüncü şahısların da gözlem altında olacağını duyurdu. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra herhangi bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışının da bu kısıtlama kapsamında değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, "Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır" denildi.

AĞIR TİCARİ TAŞIT KAPSAM DIŞINDA

Düzenleme kapsamında bakanlıktan yapılan açıklamada ağır ticari araçlar muaf tutuldu. Şu ifadelere yer verildi: "Düzenlemeyle yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirilmiştir. Kamyon, otobüs, kamyonet ve benzeri taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır."

YETKİLİ SATICILAR YASADAN MEMNUN

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Altuğ Erciş, yasal düzenlemeyle fırsatçılarınn önüne geçileceğini belirterek, "Piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik bu kararı, Otomotiv Yetkili Satıcıları olarak destekliyoruz. Sektörümüzde dönem dönem ortaya çıkan fırsatçı yaklaşımları ortadan kaldıracağına inandığımız bu uygulamanın yüksek kazanç peşinde koşan haksız rekabetçileri ortadan kaldıracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

6 BİN KİLOMETREYİ DOLDURMAK ŞART

Yasaya göre 6 ay ve 6 bin kilometre şartında ikisinin de tam olması gerekecek. Aksi takdirde satışa izin verilmeyecek. 6 ay şartını dolduran bir araç 6 bin kilometreyi doldurmadığı sürece satışı yapılamayacak.

Noter ve ekspertiz raporuyla takip

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının denetimi ise noter ve ekspertiz raporuyla gerçekleşecek. Noter satışlarının veri merkezinin görülebildiği Ticaret Bakanlığı veri merkezinde ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay şartına bakılabilirken, 6 bin kilometre sınırlaması şartına ise TSE onaylı ekspertiz raporuyla bakılacak. Yasalara göre 8 yaş altı tüm araçların satışında ekspertiz raporu beyanı zorunlu.

Bakanlık sahada denetime çıkıyor

Oto stokçularına karşı yalnızca yasal önlem almayan Ticaret Bakanlığı saha denetimlerini de artıracak. Galeri, şirketler ve oto kiralamacıların fiziki ofislerini de denetleyecek bakanlık, gerekli koşulları sağlamayana yaptırım uygulayacak. Denetimler ilan sitelerini de kapsayacak. Sıfır araç ilanlarını mercek altına alan bakanlık, söz konusu nitelikleri taşımayan satıcılara yaptırım uygulayacak.

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