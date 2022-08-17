Küresel piyasalar pozitif hava

ABD'de piyasa beklentilerini büyük oranda geride bırakan şirket karlılıkları, pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Dün açıklanan bilançolara göre, Walmart'ın ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, gıda ve diğer temel maddelere olan talebin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artarak 152,9 milyar dolara yükseldi. İnşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'nun da ikinci çeyrekte geliri yüzde 6,5 artışla 43,8 milyar dolara çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aynı dönemde imalat sanayisi üretimi de aylık yüzde 0,7'lik artışla tahminleri aştı.

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Ülkede konut başlangıçları ise temmuzda yüzde 9,6 azalışla 1 milyon 446 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. İnşaat izinleri de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 674 bine geriledi.

Yüksek mortgage (konut kredisi) oranları ve malzeme fiyatları nedeniyle konut inşaatında yaşanan sert düşüş, konut piyasasının yılın üçüncü çeyreğinde daha da daralabileceğine yönelik endişeleri destekliyor.

Son dönem açıklanan makroekonomik verilerin ardından ülkenin resesyona gireceğine yönelik fiyatlamalar da güçlenmeye devam ediyor.

Öte yandan, güçlü resesyon fiyatlamalarına karşın para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler diri kalmaya devam ederken, beklentilerin üzerindeki şirket finansal sonuçları ve veriler ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller üretiyor.

Para piyasalarındaki beklentilere göre Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50, yüzde 45 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Dünya genelinde güçlü kalmaya devam eden resesyon beklentileri ayrıca emtia fiyatlarını da baskılarken, üç günlük düşüş eğiliminin ardından Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,4 artışla 92,6 dolardan alıcı buluyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,71 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa

Avrupa pay piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

Bölgede artan resesyon baskısı ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ederken, açıklanacak makroekonomik veriler ile enerji fiyatları ve tedarik sorunlarına yönelik gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Bugün Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya

Asya borsalarında Çin'in ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atacağı ve ülke ekonomisinin yüzde 40'ına tekabül eden 6 bölgeye bu konuda direktifler gönderildiğine yönelik haber akışıyla alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Artan resesyon riskinin teknoloji firmalarını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle Samsung hisseleri öncülüğünde değer kaybeden Güney Kore borsası ise negatif ayrışıyor.

Bugün, Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 3'e çıkarırken, gelecek toplantılarda benzer politikaları sürdüreceği sinyalini verdi.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,5 artsa da, beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,11, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,22 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün bir ara yüzde 2,5'ten fazla değer kaybederek 2.773'e kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede güçlenen alımlarla yükselişe geçerek, günü önceki kapanışın yüzde 1,96 üzerinde rekor seviye olan 2.913,30 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 azalışla 17,9336'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9540 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ile Fed'in temmuz ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 ve 3.000 seviyelerinin direnç, 2.880 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.